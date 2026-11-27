kentte kömür satışlarında hareketlilik

Gaziantep'te havaların soğumasıyla birlikte kömür satışlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Kent merkezinde doğalgaz kullanımı yaygınlaşsa da kırsal kesimde soba ile ısınanların talebi sürüyor. Sektörde 30 yıldır esnaflık yapan 62 yaşındaki Yüksel Gök, soba kullananların oranının kent genelinde yaklaşık %20 civarında olduğunu söyledi.

esnaftan soba kullanımı ve güvenlik uyarıları:

Gök, kömürün doğru yakılması halinde verimliliğin arttığını ve zehirlenme riskinin azaldığını vurguladı. Kullanıma ilişkin uyarıları şu sözlerle aktardı: "Bir torba kömür 25 kilo. Bunun üç kovaya bölünmesi lazım. Her kovaya yaklaşık 8 kilo kömür konulmalı. Bir kova kömür yaklaşık 12 saat yanar. En önemli konu, yanan kömürün üzerine kesinlikle yeniden kömür atılmaması. Kova bittikten sonra değiştirilmesi gerekiyor. Yanan kömürün üzerine kömür atıldığı zaman zehirlenme riski oluşur. Bacanın da kısa değil, uzun olması lazım. Bacanın yılda bir veya iki kez temizlenmesi gerekiyor."

Esnaf, özellikle kapalı alanlarda doğru yakım tekniklerinin uygulanmasının ve bacaların düzenli temizlenmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Yanlış kullanım veya bakımsız baca, hem ısının yetersiz olmasına hem de karbonmonoksit gibi tehlikeli gazlara maruziyete neden olabiliyor.

fiyatlar, teslimat ve tüketici tercihi:

Fiyatlandırmaya ilişkin bilgiler de esnaf tarafından paylaşıldı. Gök, "Şu anda bir çuval kömür 400 TL. Mahalleye teslim edildiğinde nakliye ücretiyle birlikte 425 TL oluyor. Bir ton kömürün fiyatı ise dükkandan alındığında 16 bin TL, kapıya teslim edildiğinde 17 bin TL. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi çevre illere de satış yapıyoruz" dedi.

Tüketiciler, soğuk havaların başlamasıyla stok yapmaya başladı. Yavuzeli ilçesinden kömür almaya gelen tüketici Ahmet Bozkurt, kış hazırlıkları için toplu alım yaptıklarını söyledi: "1,5 ton kömür aldım. Kızıma da 2,5 ton aldım. Şimdi de köyümüzün hocası için 500 kilo kömür aldık."

Gaziantep'te doğalgazın yaygın olduğu merkezlerde soba kullanımı azalsa da kırsal alanlardaki geleneksel ısınma biçimi devam ediyor. Esnaf ve kullanıcılar, tasarruf ve güvenlik açısından doğru yakma tekniklerine önem veriyor; özellikle baca bakımlarının aksatılmaması gerektiğini vurguluyor.

Gaziantep'te kış aylarının gelmesiyle kömür satışları başladı