Folkart'tan Karşıyaka Basketbol'a 50 milyon liralık destek ve dayanışma çağrısı

Folkart'tan yapılan mali destek ve kulübün cevabı

Folkart, Karşıyaka Basketbol'a 50 milyon TL tutarında destek sağladı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, yapılan desteğin kulüp için kritik bir dönemde büyük önem taşıdığını belirterek Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve Folkart ailesine teşekkür etti.

Tusder, desteğin yeni sezon öncesi takımın istikrarı ve sürdürülebilir bir yapı kurması açısından belirleyici olduğunu vurguladı. Kulüp yönetimi, gelen kaynağın kullanımı ve önceliklerin planlanmasında şeffaflık ve uzun vadeli hedeflerin esas alınacağını ifade etti.

Sancak'ın süreci değerlendirmesi:

Mesut Sancak, Karşıyaka Basketbol'un içinde bulunduğu durumu yakından izlediklerini ve acil destek ihtiyacını gördüklerini söyledi. Sancak, "Biz İzmir’den doğmuş, İzmir’de büyümüş bir markayız. ‘İzmir’den kazandığımızı İzmir’le paylaşmak’ anlayışıyla kültürde, sanatta, sosyal projelerde ve sporda kentimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Karşıyaka Basketbol’da ortaya çıkan tabloyu da şehrin bize verdiği bir sorumluluk olarak gördük" ifadelerini kullandı.

Sancak, Karşıyaka'nın 114 yıllık geçmişine vurgu yaparak kulübün yalnızca sportif bir yapı olmadığını, İzmir için önemli bir değer taşıdığını belirtti. Ayrıca Karşıyaka Basketbol'un geleceğinin tek bir kurumun omuzlarında olmaması gerektiği görüşünü yineledi.

İş dünyasına yapılan çağrı ve kulübün yol haritası:

Sancak, başta Karşıyakalı iş insanları olmak üzere İzmir iş dünyasını kulübe sürdürülebilir destek vermeye davet etti: "Bugün yapılması gereken yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamak değil, Karşıyaka Basketbol’un geleceğini daha geniş bir dayanışma ve iş birliği modeli üzerine kurmaktır."

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder de bu çağrıyı destekleyerek kulübün finansal ve sportif geleceğinin geniş tabanlı bir dayanışma modeliyle inşa edilmesini istedi. Tusder, "Folkart bu sezon bir kez daha önemli bir sorumluluk üstlendi. Bizim görevimiz de bu desteği en doğru şekilde değerlendirerek geleceğin Karşıyaka’sını bugünden hazırlamak" dedi.

Kulüp yönetimi, gelen kaynağın hem kısa vadeli ihtiyaçları karşılayacak şekilde kullanılacağını hem de altyapı, sürdürülebilir gelir modelleri ve uzun vadeli planlama için yatırım yapılacağını açıkladı. Yapılan destek, kulübün yeni sezona hazırlanmasında hem mali bir rahatlama hem de iş dünyasında ortak bir sorumluluk çağrısı olarak değerlendiriliyor.

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ BAŞKANI YİĞİT TUSDER (EN SAĞDA) VE MESUT SANCAK (ORTADA)