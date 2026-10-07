Dolar 49,1899 +0,03%
Euro 55,0784 -0,48%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.546,26 -1,14%
EUR/USD 1,1198 -0,57%
Brent Petrol 101,23 +0,65%
--°

Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi tempoyu artırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. hafta Kasımpaşa maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma, pas oyunları ve hücum varyasyonlarıyla çalıştı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 20:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi tempoyu artırdı

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta Kasımpaşa maçı öncesinde hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanı Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştiren ekip, maç öncesi tempo ve takım organizasyonuna odaklandı.

Antrenmanın içeriği:

İdman, dinamik ısınma ile başladı. Oyuncular daha sonra üç grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışması ile kısa pas ve hızlı karar alma yetenekleri üzerinde çalıştı. Antrenmanın sonraki bölümünde iki grup halinde topa sahip olma organizasyonlarına yer verildi; burada top kontrolü, baskı altında oyun ve pozisyon tutma hedeflendi.

Seans, saha içi rekabeti yükseltmek için düzenlenen üç takımlı turnuva ve farklı hücum varyasyonlarının uygulanmasıyla tamamlandı. Bu bölümlerde hücum geçişleri, kanat etkinliği ve bitiricilik çalışmaları öne çıktı.

Son idman ve program:

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla noktalayacak. Son çalışma yarın saat 19.00'da gerçekleşecek ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından kafile maç için hazırlanacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Feder 40. yılını kutladı, gençleri merkeze koymayı hedefliyor
images

Eskişehirspor kupada 4-1 ile tur atladı
images

Fenerbahçe Tarfin Servet Tazegül'de süper kupayı üçüncü kez kaldırdı
images

Trabzonspor uzatmada Nanterre 92'yi geride bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Keçiören'de sosyal medyada paylaşılan havaya ateş görüntüleri adliyeye taşıdı

Sollama iddiası: İnegöl'de motosiklet önce otomobile sonra park halindeki araca çarptı

Kastamonu'da domuz sürüsüne çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Berlin'de üçüncü yıl anmasında Filistin gösterilerine polis müdahalesi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı