Fon soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı, üç kişi adli kontrolle serbest

İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle gönderilen dosyada mahkeme, çoğunluğu için tutuklama kararı verdi.

mahkeme kararları ve tutuklamalar:

Mahkemece ifadeleri alınan şüphelilerden 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen, Mehmet Erbey, Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun yer aldı.

adli kontrolle serbest bırakılanlar:

Dosyada isimleri geçen diğer üç şüpheli H.İ.E., B.A. ve G.H. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kişilere adli kontrol kapsamında imza zorunluluğu veya seyahat yasağı gibi yükümlülükler getirilmiş olabilir.

Soruşturma hâlen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Kurumun açıklamaları ve dava süreci ilerledikçe mahkeme tutanaklarıyla birlikte ek gelişmelerin kamuoyuna yansıtılması bekleniyor.

Fon soruşturması kapsamında 17 şüpheli tutuklandı