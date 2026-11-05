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Fon soruşturmasında hesap verme çağrısı: Ersoy'dan 'hiçbir isim korunmasın' uyarısı

MHP'li Baki Ersoy, fon soruşturmasında kim olursa olsun hesap sorulması gerektiğini vurgulayarak kamu vicdanının rahatlatılmasını istedi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Elif Demir

Fon soruşturmasında hesap verme çağrısı: Ersoy'dan 'hiçbir isim korunmasın' uyarısı

Ersoy'un açıklaması:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fon soruşturmasının titizlikle izlenmesi gerektiğini belirtti. Ersoy, Cumhurbaşkanı ile Liderimiz Devlet Bahçeli'nin vurgusuna atıfta bulunarak sürecin kararlılıkla yürütülmesi çağrısında bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin de Grup Toplantısı’nda özellikle vurguladığı gibi; fon meselesinin üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Paraya para katma hırsıyla, bitmek bilmeyen bir açgözlülükle kamu kaynakları üzerinden rant devşirmeye çalışan kim varsa ortaya çıkarılmalıdır. Kurumlar ve kişiler kim olursa olsun; makamına, mevkisine, siyasi kimliğine bakılmaksızın herkes hesap vermelidir. Bu ülkede hiç kimse kendisini hukukun üzerinde göremez. Hiçbir isim korunmamalı, hiçbir ilişkinin arkasına sığınılmamalıdır. Milletin alın teri üzerinden kazanç kapısı oluşturmaya çalışanlara karşı sonuna kadar gidilmeli, kamu vicdanı mutlaka rahatlatılmalıdır"

Soruşturmanın odak noktaları:

Ersoy'un açıklaması, soruşturmanın şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun eşit uygulanması ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini talep ediyor. Kamu kaynakları üzerinden rant iddialarının araştırılması ve paraya para katma hırsıyla hareket edenlerin tespit edilmesi mesajının ön plana çıktığı ifade edildi.

Beklenen süreç ve etkileri:

Açıklama, soruşturmanın siyasi konum veya kurum ayrımı gözetilmeksizin sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor. Ersoy'un "hiçbir isim korunmamalı" vurgusu, kamu vicdanının rahatlatılması amacıyla bağımsız ve kapsamlı adımlar atılması beklentisini güçlendiriyor.

Ersoy'un çağrısı, yetkililerden hızlı ve net adımlar beklediğini gösteriyor; soruşturmanın izleneceği süreç ve alınacak kararlar kamuoyunun gündeminde olmaya devam edecek.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, FON SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, FON SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ, "CUMHURBAŞKANIMIZIN DA İFADE ETTİĞİ, LİDERİMİZ DEVLET BAHÇELİ BEYEFENDİ’NİN DE GRUP TOPLANTISI’NDA ÖZELLİKLE VURGULADIĞI GİBİ; FON MESELESİNİN ÜZERİNE SONUNA KADAR GİDİLMELİDİR" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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