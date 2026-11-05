Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesi: Pendik projesinde 2 bin 28 bağımsız bölümün sahipleri belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cinin katıldığı kura töreninde, Pendik Orta-Dumlupınar Kentsel Dönüşüm Projesi 1'inci etabında tamamlanan 2 bin 28 bağımsız bölümün yeni sahipleri belirlendi. Proje, Bakanlık ve Pendik Belediyesi katkılarıyla hayata geçirildi.

Projenin kapsamı ve teslim süreci:

Kurum, törende Pendik'i tarihsel ve toplumsal özellikleriyle tanımlayarak ilçeye yapılan hizmetleri sıraladı. Kaynarca, Çınardere, Fevzi Çakmak ve Yenimahalle mahallelerinde yürütülen çalışmaların yanı sıra Pendik Merkez Millet Bahçesi'nin kazandırıldığını belirtti. Orta ve Dumlupınar mahallelerinde tamamlanan bu etapla birlikte projenin, içinde bin 747 konut ve 281 iş yeri barındıran, toplam 2 bin 28 bağımsız bölüm kapasitesine ulaştığını vurguladı.

Kurum, Burla Biraderler korusunda yer alan 23 bin metrekarelik alanın kamulaştırma ve tapu tescil süreçlerinin tamamlandığını, böylece mülkiyet sorununu çözerek bölgeyi Pendik Merkez Millet Bahçesi'ne dönüştüreceklerini ifade etti.

Kentsel dönüşümün önemi ve kampanya detayları:

Bakan Kurum, 'Deprem' gerçeğini vurgulayarak, 'Muhtemel bir İstanbul depremi milli güvenlik meselesidir' dedi ve kentsel dönüşümün bu sorunun yegane çözümü olduğunu belirtti. Kurum, İstanbul'da bugüne kadar 1 milyon 298 bin yuvanın dönüşümünün tamamlandığını ve 291 bin bağımsız bölümde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Vatandaşların desteğinin önemine dikkat çeken Kurum, 'yarısı bizden' kampanyası kapsamında dönüşüm konutlarının sayısının 545 bine ulaştığını, bu projeyle İstanbul'un 39 ilçesinden çok sayıda hanenin güvenli konutlara kavuşacağını söyledi. Ayrıca dönüşüm desteklerinin süresini, hiçbir vatandaşın büyük destekten mahrum kalmaması amacıyla 31 Aralık 2027'ye kadar uzattıklarını açıkladı.

Kurum, devletin üstlendiği sorumluluklara ve vatandaşların katılımına değinerek itiraz ve eleştirilere rağmen projelerin sürdürüldüğünü, 25 yıldır kentsel dönüşüm için adımlar atıldığını belirtti.

Ekonomik düzenlemeler ve indirim müjdesi:

Pendik projesine ilişkin gecikmelerden kaynaklı olarak vatandaşlara ilave maliyet yansıtılmayacağını vurgulayan Kurum, sözleşmeye göre başlangıçta öngörülen %40lık indirimin %60'a çıkarıldığını açıkladı. Buna göre, maliyetlerden vatandaşların ödemesi gereken tutar normalde 2,5 milyon lira iken ortalama 1 milyon 900 bin liraya düşürülecek ve ödeme 180 ay vade ile aylık yaklaşık 10 bin lira taksitle yapılabilecek.

Kurum, gecikmeden doğan maliyetlerin vatandaşa yansıtılmayacağını bir kez daha belirterek hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Sosyal konut, kiralık konut uygulaması ve diğer çalışmalar:

Bakan Kurum, TOKİ'nin bugüne kadar yaklaşık 2 milyon sosyal konut ürettiğini, 'Ev Sahibi Türkiye' kampanyası kapsamında İstanbul için ayrılan 100 bin sosyal konuttan örnekler sundu. Arnavutköy'de dar gelirli vatandaşlar için öngörülen 25 bin sosyal konuttan 5 bin 500ünün tamamlandığını açıkladı.

Ayrıca İstanbul'da bir ilk olarak başlatılan kiralık konut uygulamasıyla TOKİ tarafından yapılacak konutların ilk etapta 1 bin 71inin anahtarlarının teslim edileceğini, kiraların 10 bin liradan başlayan seviyelerde düzenleneceğini ve proje kapsamında 12 ilçede toplam 15 bin konutun kiralanacağını söyledi. Bu adımla kira fiyatlarındaki düşüş seyrinin dengelenmesi hedefleniyor.

Afet deneyimi ve ulusal dayanışma mesajı:

Kurum, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük felakete atıfla Türkiye'nin yaşadığı acılardan ders çıkarıldığını, kısa sürede yoğun konut üretimiyle mağdurlara destek verildiğini anlattı. 45'inci günde ilk köy konutlarının teslim edildiğini, iki yıl içinde 455 bin konutun tamamlanıp anahtarlarının teslim edildiğini kaydetti.

Konuşmasını, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kentsel dönüşüm ve şehir güvenliğinin sürdürüleceği mesajıyla bitiren Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine de değinerek 102 devlet ve hükümet başkanı ile 300'den fazla bakanın katılımının beklendiğini ve zirvenin ülke tecrübesini dünyaya taşıyacağını söyledi.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, " HEP SÖYLÜYORUZ, OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR VE YEGANE ÇÖZÜMÜ DE KENTSEL DÖNÜŞÜMDÜR. KENTSEL DÖNÜŞÜM, DEĞERLİ KARDEŞLERİM, HEM ÜLKEMİZİN HEM DE İSTANBUL'UMUZUN EN ACİL İHTİYACIDIR, EN ERTELENEMEZ ÇÖZÜMÜDÜR. BU BİLİNÇLE, ŞU ANDA YAPTIĞIMIZ HER İKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDEN BİR TANESİNİ AZİZ İSTANBUL'UMUZA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. " DEDİ.