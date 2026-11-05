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Dışişleri trafiğinde Ankara buluşması: Fidan ile Al Sani bir araya geldi

Hakan Fidan, Ankara'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile görüştü.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Caner Şahin

Dışişleri trafiğinde Ankara buluşması: Fidan ile Al Sani bir araya geldi

Görüşmenin zemini:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani Ankara'da bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşme, iki ülke arasındaki resmi temasların devamı niteliğinde kayda geçti. Tarafların karşılıklı olarak üst düzey temaslara önem verdikleri biliniyor ve bu çerçevede yapılan görüşmeler, ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

İkili ilişkiler ve değerlendirme:

Toplantının içeriğine dair kaynakta ayrıntı yer almasa da, bu tür görüşmelerin genel olarak diplomasi, güvenlik ve ikili iş birliği başlıklarını ele alması bekleniyor. Ankara ziyaretleri, tarafların koordinasyon ve iletişimini güçlendirme amacını taşıyor.

Görüşmenin sonuçları veya taraflardan yapılan resmi açıklamalar kaynak metinde yer almadı; izleyen dönemlerde gelecek açıklamalar, görüşmenin somut çıktıları hakkında bilgi verecektir.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN (SAĞDA), KATAR BAŞBAKAN YARDIMCISI VE SAVUNMA İŞLERİNDEN SORUMLU...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN (SAĞDA), KATAR BAŞBAKAN YARDIMCISI VE SAVUNMA İŞLERİNDEN SORUMLU DEVLET BAKANI ŞEYH SUUD BİN ABDURRAHMAN BİN HASAN AL SANİ (SOLDA) İLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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