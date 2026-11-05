Pendik'te dönüşüm altyapısı hazır; geriye mahkeme sürecindeki tek köy kaldı

Çekiliş töreni ve proje ayrıntıları:

Pendik'te Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesinin birinci etabında tamamlanan 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende çok sayıda hak sahibi ve vatandaş hazır bulundu.

Projede yer alan alanın büyüklüğü yaklaşık 142 bin 600 metrekare olarak açıklandı. Birinci etap tamamlanırken, tamamlanan bölüm havadan da görüntülendi ve deprem dayanıklılığı ile sosyal donatı alanları öne çıktı.

Başkan Cin'in değerlendirmesi:

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, belediyenin yatırım yaklaşımına dikkat çekerek bütçelerinin yaklaşık %41'ini yatırımlara, yaklaşık %8'ini ise sosyal yardımlara ayırdıklarını belirtti. Cin, yatırım ve sosyal projelerin hızla devam ettiğini vurguladı ve kentsel dönüşüm çalışmalarının Bakanlık ile eşgüdüm halinde yürütüldüğünü ifade etti.

Cin, 2019 seçim dönemine dair anımsatmada bulunarak, o süreçte verilen sözlerin tutulduğunu; Büyükşehir seçimlerinde kaybedilmesine rağmen ilgili bölge için çalışmaların başlatıldığını ve bugün kura çekimiyle hak sahiplerinin yeni konutlarına kavuştuğunu söyledi. Bakan Murat Kurum'a destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Altyapı durumu ve gelecek adımlar:

Başkan Cin, Pendik'in genelinde imar ve plan altyapısının büyük oranda tamamlandığını belirterek, 'Tüm Pendik'te sadece bir köyümüz var planlarını yapamadığımız. Orası da mahkemelik olduğu için şu anda maalesef planlarını yapamıyoruz' sözleriyle hâlen süren bir hukuki süreç bulunduğunu vurguladı. Bunun dışında mülkiyet, plan ve uygulama konularında altyapının oluşturulduğunu dile getirdi.

Cin, projenin ikinci etabına ilişkin proje çalışmalarının devam ettiğini, alanın üç etaba bölündüğünü ve ikinci etap projeleri tamamlandığında inşaata başlanacağını açıkladı. Ayrıca Bakanlık destekleriyle kira yardımlarının sağlandığını; bilindiği kadarıyla eylül sonu itibarıyla hak sahiplerinin kira borçlarının kapatıldığını ifade etti.

Başkan, Pendik merkezinde bulunan ve 'Biraderler kuruluşu' olarak anılan yaklaşık 24 dönüm alanın kamulaştırıldığını; proje tamamlandığında buranın da vatandaşın kullanımına sunulacağını kaydetti. Bu alanın kamulaştırılmasında Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.

Konuşmasında ayrıca 2023 yılında temeli atılan çalışmaların depremin ve sonrasındaki ekonomik dalgalanmaların etkisiyle zaman zaman geciktiğini, ancak sürecin Bakanlık işbirliğiyle ilerlediğini belirtti.

Yeni belediye binası ve katılımcılar:

Cin, belediyenin yeni akıllı hizmet binasına taşındığını; binanın kendi enerjisini üreten, deprem izolatörlerine sahip ve gri su depolama alanları bulunan bir yapı olduğunu söyledi. Yeni binanın COP31 çalıştayına yönelik yeşil ve akıllı bina örneği olarak hizmet vermeye başladığını, 12'sinden itibaren vatandaşların hizmet almaya başladığını belirtti.

Törene ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı. Belediye ve Bakanlık yetkilileri, dönüşüm sürecinin bundan sonraki etaplarında da koordinasyonun süreceğini vurguladı.

Genel olarak törende, hak sahiplerinin yeni konutlarına kavuşması ve ilçede dönüşümün somut adımlarla ilerlemesi ön plana çıktı; belediye ile Bakanlık arasındaki işbirliği ve altyapı hazırlıklarının tamamlanmış olması sürecin hızlanacağına işaret etti.

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI