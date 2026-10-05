Fotokapanlar Çankırı ormanlarında ayıların yiyecek arayışını kaydetti

Çankırı ormanlarında fotokapan kaydı

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, ormanda yiyecek arayan iki ayının görüntülerini kaydetti. Kayıtlarda ayıların doğal ortamlarında dolaştıkları, besin aradıkları ve çevreyle etkileşim içinde oldukları anlar yer alıyor.

ayıların davranışı:

Görüntülerde ayıların zeminde kokuları takip ederek hareket ettiği, ağaç diplerinde ve yer seviyesindeki bitki örtüsünde yiyecek aradığı görülüyor. Bu anlar, hayvanların beslenme düzeni ve yaşam alanı kullanımı hakkında doğrudan gözlem sunuyor.

fotokapanların önemi:

Doğal ortamda insan müdahalesi olmadan elde edilen kayıtlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne seriyor. Fotokapan görüntüleri, türlerin davranışlarını belgeleyerek alan gözlemlerine katkı sağlıyor.

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPANLARLA ORMANDA YİYECEK ARAYAN AYILAR GÖRÜNTÜLENDİ.