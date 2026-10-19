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Fransa'nın kuzeyinde dört kentte gece sokağa çıkma yasağı

Lille, Douai, Wattignies ve Denain'de iki gün 20.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi; hükümet işletmelere destek ve güvenlik önlemleri açıkladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 20:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fransa'nın kuzeyinde dört kentte gece sokağa çıkma yasağı

Fransa'nın kuzeyinde ilan edilen yasak:

Fransa'da 17 Ekim'de gerçekleşen protestoların ardından yaşanan yağma ve şiddet olayları üzerine, kuzeydeki Lille ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde bugünden itibaren iki gün süreyle 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yetkililer uygulamanın belirli bölge ve saatlerle sınırlı olduğunu vurguladı.

Kriz toplantısı ve hükümet kararları:

Başbakan Sebastien Lecornu, İçişleri Bakanı Laurent Nunez ve Ticaret Bakanı Serge Papinin katıldığı bakanlıklar arası kriz toplantısının ardından valilere bölgesel sokağa çıkma yasakları uygulamaları talimatı verildi. Lecornu, valilerden 'bu akşam için bir dizi sokağa çıkma yasağı uygulamalarını' istediğini belirtti ve 'Paris'in tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanması söz konusu değil' diyerek tedbirlerin bölgesel kalacağını ifade etti.

Güvenlik takviyesi ve adli süreçler:

Hükümet, yeni yağma ve şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla güvenlik önlemlerini artıracağını açıkladı. Başbakan Lecornu, yağma olaylarına karışanların tespit edilmesi için başkent Paris'te yaklaşık 200 soruşturmacı görevlendirildiğini ve gözaltına alınan şüphelilere yönelik adli takip oranının yaklaşık %80'e ulaştığını bildirdi. Olağanüstü hal (OHAL) ihtimaline ilişkin olarak Lecornu, bunun ağır bir tedbir olduğunu ve şu aşamada sokağa çıkma yasaklarının mevcut duruma daha uygun olduğunu söyledi.

Lecornu ayrıca zarar gören işletmelere yönelik kısa çalışma desteğinin 'yarından itibaren başlatılacağını' ve bu desteğin 'yüzde 70 değil, doğrudan yüzde 100 oranında uygulanacağını' açıkladı.

Ekonomik zarar ve destek planı:

Ticaret Bakanı Serge Papin ise yağma ve tahribat olaylarından en az 3 bin işletmenin etkilendiğini tahmin ettiklerini duyurdu. Hükümet, zarar gören işletmeler için özel bir destek fonu oluşturulacağını; sigorta süreçlerinin hızlandırılması ile vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinde kolaylık sağlanması üzerinde çalışıldığını bildirdi.

FRANSA&#039;DA YAĞMA VE ŞİDDET OLAYLARININ ARDINDAN KUZEYDEKİ LİLLE ŞEHRİ İLE ÇEVRESİNDEKİ DOUAİ...

FRANSA'DA YAĞMA VE ŞİDDET OLAYLARININ ARDINDAN KUZEYDEKİ LİLLE ŞEHRİ İLE ÇEVRESİNDEKİ DOUAİ, WATTİGNİES VE DENAİN KENTLERİNDE BUGÜNDEN İTİBAREN İKİ GÜN SÜREYLE 20.00-06.00 SAATLERİNDE ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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