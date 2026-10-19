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Niğde'de dokuzuncu kattaki yangın mahallede paniğe yol açtı

Niğde merkez Şahsüleyman Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı'nda 9. katta çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 21:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Niğde'de dokuzuncu kattaki yangın mahallede paniğe yol açtı

Niğde'de 9. katta yangın paniği

Niğde merkez Şahsüleyman Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 9. katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay, apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar arasında endişe yarattı.

müdahale ve tahliye:

İhbarın ulaşmasının ardından olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

yangının çıkış nedeni ve inceleme:

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, hasar tespitine ve olası sebep araştırmalarına öncelik veriyor. Apartman sakinleri ve görgü tanıklarıyla yapılan görüşmeler de soruşturmanın önemli bir parçası olarak yürütülüyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar ve yangının kesin nedeni yetkililerce değerlendirildikten sonra paylaşılacak. Bölge sakinlerine olası riskler konusunda dikkatli olmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları hatırlatıldı.

NİĞDE’DE 9’UNCU KATTA YANGIN PANİĞİ

NİĞDE’DE 9’UNCU KATTA YANGIN PANİĞİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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