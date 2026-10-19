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Havacılık dairesi 45 yılda Emniyet'in göklerdeki gücü oldu

Ali Fidan, Havacılık Daire Başkanlığının 45. kuruluş yıldönümünde teknolojik atılımlar, personel fedakârlığı ve 15 Temmuz'daki direnişi vurguladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 21:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Havacılık dairesi 45 yılda Emniyet'in göklerdeki gücü oldu

Emniyet havacılığının 45. yılı

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının 45. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Fidan, başkanlığın 19 Ekim 1981'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başladığı hizmet yolculuğundan bu yana teknolojik altyapı ve operasyonel kabiliyetlerle teşkilatın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini söyledi.

Konuşmasında havacılık birimlerinin suçla mücadelede üstlendiği kritik rollere dikkat çeken Fidan, görev anlayışı ve personelin fedakârlığını öne çıkardı. Başkanlığın çalışma disiplini ve hazırlık seviyesinin, Emniyet teşkilatının saha operasyonlarına doğrudan katkı sağladığını belirtti.

tarihçe ve 15 Temmuz'un izleri:

Fidan, Havacılık Daire Başkanlığının kuruluş sürecine ve kahramanlıklarla dolu geçmişine değindi. 19 Ekim 1981'de başlayan organizasyonel yapıdan günümüze taşıdığı birikimin önemine vurgu yaptı. Ayrıca başkanlığın 15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef alınan ilk noktalardan biri olduğunu hatırlatarak, o gece gösterilen direnişin teşkilat için dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

O gece sergilenen fedakârlığın, havacılık personelinin görev anlayışını ve cesaretini hep canlı tuttuğunu söyleyen Fidan, gök vatanda "daima hazır" şiarıyla görev yapan ekiplerin katkısını özel olarak andı.

yerli teknoloji ve modernizasyon hamlesi:

Fidan, milli teknoloji hamlesi çerçevesinde yürütülen çalışmalara da değindi. Modern hava platformları, simülatör merkezleri ve insansız hava araçları kapasitelerinin güçlendirilmesinin altını çizdi. Özellikle AKSUNGUR operatif İHA kapasitesinin artırılması ile T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri tedarik süreçlerinin önemine işaret etti.

Yüksek teknolojiyle donatılan hava gücünün suçla mücadelede sağladığı avantajı vurgulayan Fidan, bu sayede havadan denetim ve müdahale kabiliyetlerinin daha etkin hale geldiğini belirtti ve hiçbir suç unsurunun hava gözetiminin şahin gözünden kaçmayacağını ifade etti.

Programda, havacılık personelinin fedakârlığına teşekkür eden Fidan, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andı. Tüm personele görevlerinde başarı ve kolaylıklar dileyerek, başkanlığın gelecek hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine dair temennilerini paylaştı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN, HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞININ 45. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN, HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞININ 45. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMA KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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