İndere'de yol ortasında çarpışma: minibüs ve otomobilde 4 yaralı

İndere'de minibüs ve otomobil çarpıştı

Adıyaman merkez İndere bölgesinde meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen 44 AAP 680 plakalı minibüs ile 34 KV 2182 plakalı otomobil çarpıştı.

kaza ve müdahale:

Kazada araçlarda bulunan Seda Nur Çoban, Ali Erdem, İmam Akar ve Zeliha Erdem yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedeni ve sorumluluk dağılımına ilişkin detaylar, yürütülecek soruşturmanın ardından açıklanacak.

Yetkililer, trafik güvenliği ve dikkat konusunda uyarılarda bulunuyor; sürücülerin ve yayaların kurallara riayet etmesinin benzer kazaların önlenmesinde belirleyici olduğu vurgulanıyor.

ADIYAMAN’DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.