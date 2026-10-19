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İndere'de yol ortasında çarpışma: minibüs ve otomobilde 4 yaralı

Adıyaman İndere'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 20:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İndere'de yol ortasında çarpışma: minibüs ve otomobilde 4 yaralı

İndere'de minibüs ve otomobil çarpıştı

Adıyaman merkez İndere bölgesinde meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen 44 AAP 680 plakalı minibüs ile 34 KV 2182 plakalı otomobil çarpıştı.

kaza ve müdahale:

Kazada araçlarda bulunan Seda Nur Çoban, Ali Erdem, İmam Akar ve Zeliha Erdem yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedeni ve sorumluluk dağılımına ilişkin detaylar, yürütülecek soruşturmanın ardından açıklanacak.

Yetkililer, trafik güvenliği ve dikkat konusunda uyarılarda bulunuyor; sürücülerin ve yayaların kurallara riayet etmesinin benzer kazaların önlenmesinde belirleyici olduğu vurgulanıyor.

ADIYAMAN’DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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