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Bartın Irmağı'na atlayan kişi ekiplerce kurtarıldı

Kanlıırmak Caddesi'nde Bartın Irmağı'na atlayan O.B., ambulans, polis ve itfaiyenin müdahalesiyle sudan çıkarıldı; hastanede tedaviye alındı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 21:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bartın Irmağı'na atlayan kişi ekiplerce kurtarıldı

Bartın Irmağı'nda kurtarma operasyonu:

Edinilen bilgiye göre Kanlıırmak Caddesi'nde bir kişinin Bartın Irmağı'na atladığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki müdahale:

Ekipler tarafından sudan çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kurtarma çalışmaları ekiplerin koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Hastane ve ifade süreci:

Alkollü olduğu ileri sürülen O.B.'nin eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle zor bir süreçten geçtiği iddia edildi. O.B.'nin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

BARTIN’DA IRMAĞA ATLAYAN BİR KİŞİ, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BOĞULMAKTAN KURTARILDI

BARTIN’DA IRMAĞA ATLAYAN BİR KİŞİ, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BOĞULMAKTAN KURTARILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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