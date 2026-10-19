Bartın Irmağı'na atlayan kişi ekiplerce kurtarıldı

Bartın Irmağı'nda kurtarma operasyonu:

Edinilen bilgiye göre Kanlıırmak Caddesi'nde bir kişinin Bartın Irmağı'na atladığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki müdahale:

Ekipler tarafından sudan çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kurtarma çalışmaları ekiplerin koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Hastane ve ifade süreci:

Alkollü olduğu ileri sürülen O.B.'nin eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle zor bir süreçten geçtiği iddia edildi. O.B.'nin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

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