Çorum'da trafik kazasında ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kaza, dün Çorum-İskilip kara yolu Uğurludağ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A.Ç. idaresindeki 19 AEH 232 plakalı otomobil ile M.İ.’nin kullandığı 19 ABJ 878 plakalı otomobil çarpıştı.

kaza ve yaralananlar:

Çarpışma sonucu sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.Ç., T.Ç., bir başka E.Ç., Poyraz Emir Çağdaş ve K.T. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

tedavi süreci ve sevk:

Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki Poyraz Emir Çağdaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

OLAY YERİ (ARŞİV)