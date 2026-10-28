Furkan apartmanı davası yeniden yargılama kapısını açtı: eksik tanık ve bilirkişi talepleri öne çıktı

Karar ikinci kez bozuldu: mahkeme eksik araştırma ve tanık ihmali tespit etti:

Gaziantep’te 6 Şubat depremlerinde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı ile ilgili davada, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği hükümleri eksik gerekçe ve yetersiz araştırma gerekçesiyle ikinci kez bozdu. Daire, dosyada adı geçen bazı görgü tanıklarının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında dinlenmediğini belirterek, bu tanık ifadelerinin alınmadan hükme esas teşkil edecek değerlendirmelerin yapılamayacağını vurguladı.

Kararda, tarafların olayın meydana gelişine ilişkin farklı anlatımlarda bulunduğu; bu farklılıkların çözümü için usulüne uygun şekilde çağrılacak tanıkların duruşmada dinlenmesi gerektiği kaydedildi. Mahkeme, tanık beyanları alındıktan sonra sanıkların hukuki durumunun yeniden değerlendirileceğine hükmetti.

Fiilî müteahhitliğin yeniden incelenmesi gerekecek:

Bozma kararında, yerel mahkemenin binanın müteahhidi olmadığı gerekçesiyle beraat verdiği Hasan Hüseyin Sever hakkında da yeniden değerlendirme yapma zorunluluğu vurgulandı. Dosyada yer alan beyanlar ve belgeler, ruhsatta adı geçen Abdullah Devrim Sever ile fiili olarak ilişkili olan kişilere dair çelişkili bilgiler içeriyor.

Fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapanın soruşturma aşamasındaki ifadesinde, yapı ruhsatında Abdullah Devrim Sever'in adı yer almasına rağmen binanın asıl müteahhidinin Hasan Hüseyin Sever olduğunu söylediği belirtildi. Sanık Faik Öğüt ile Nejdet Alpay gibi diğer beyanlarda da benzer şekilde Hasan Hüseyin Sever’e işaret edildiği, tapu kayıtlarında ise 1998’de Abdullah Devrim Sever’den Hasan Hüseyin Sever’e devrolunan bağımsız bölümlere ilişkin kayıtların bulunduğu aktarıldı.

Bölge Adliye Mahkemesi, bu beyan ve belgeler dikkate alındığında Hasan Hüseyin Severin binanın fiilî müteahhidi olup olmadığının yeniden tespit edilmesi gerektiğini belirterek beraat kararının mevcut deliller karşısında yeterince incelenmediğine hükmetti.

Yeni bilirkişi raporu istenecek:

Bozma gerekçelerinde, Furkan Apartmanı’nın hangi kusurlu davranışlar nedeniyle yıkıldığının tam olarak tespit edilmesi gerektiği ön plana çıktı. Mahkeme, sanıkların üstlendikleri görevler, sorumlulukları ve binaya yaptıkları müdahaleler dikkate alınarak kusur oranlarının ayrı ayrı belirlenmesi için alanında uzman bir bilirkişi heyetinden ek rapor alınmasına karar verilmesini istedi.

Ayrıca kamu görevlisi sıfatıyla yargılanan sanıklar hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının gerekçeli şekilde tartışılmadığı; Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında taksirle öldürme suçundan verilen cezanın üst sınırdan tayin edilmesinin hukuka aykırı bulunduğu da bozma nedenleri arasında yer aldı.

Mahkeme, istinaf incelemesine konu tüm hükümleri hukuka aykırılıklar nedeniyle bozdu.

Hükümlerin bozulmasına karşın, sanıklar Yılmaz Şahin Yurtyapan ve Eyüp Öğüt hakkındaki tutukluluk hallerinin devamına ve tahliye taleplerinin reddine karar verildi. Sanık Faik Öğüt hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine hükmedildi.

Önceki karar ve verilen cezalar hatırlatıldı:

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13 Şubat 2026 tarihli karar duruşmasında heyet, bilinçli taksirle öldürme suçundan Faik Öğüt ve Eyüp Öğüt hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetmiş; duruşma sonrası Eyüp Öğüt tutuklanmış, Faik Öğüt mazeret bildirerek duruşmaya katılmamıştı.

Aynı davada, Necdet A. hakkında 8 yıl 10 ay, Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş; taksirle öldürme suçundan Orhan Z., Oktay A. ile belediye personeli Bülent B. hakkında ise 5 yıl 5 ay hapis cezasına hükmedilmişti. Bazı sanıklar hakkında ise beraat veya zamanaşımı nedeniyle düşme kararları verilmişti.

Bu yeni bozma kararıyla dava, eksik kalan usul işlemlerinin tamamlanması ve yeniden değerlendirilmeler için yargı sürecinin devam etmesine yol açtı. Mahkemenin işaret ettiği hususlar doğrultusunda tanık beyanlarının alınması, fiilî müteahhitliğin netleştirilmesi ve ayrıntılı bilirkişi incelemesi sonrasında verilecek kararlar, sanıkların sorumluluk tespitinde belirleyici olacak.

OLAY YERİ (ARŞİV)