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Gabon açıklarında Prospector 5'te zemin çökmesi iddiası: 1 ölü, 4 kayıp

Gabon’un Mayumba açıklarında Prospector 5 petrol platformu cumartesi gecesi TSİ 23.40’ta battı; 115 kişiden 110’u kurtarıldı, 1 öldü, 4 kişi kayıp.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 20:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gabon açıklarında Prospector 5'te zemin çökmesi iddiası: 1 ölü, 4 kayıp

Prospector 5 olayı

Gabon’un Mayumba kıyıları açıklarında, Dussafu Marin ruhsat sahasındaki Prospector 5 adlı petrol platformu cumartesi gecesi TSİ 23.40’ta battı. Platformda bulunan toplam 115 kişiden 110’u kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişiden henüz haber alınamıyor.

Olayın seyrine ilişkin ilk tespitler:

Platformun sahibi Borr Drilling tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre platformun rutin ön yükleme faaliyetleri sırasında delinme/zemin çökmesi yaşandığı ve bunun ani bir stabilite kaybını tetiklediği bildirildi. Olayın tam nedeni, resmi teknik incelemenin sonuçlarıyla netlik kazanacak.

Arama-kurtarma ve çevresel önlemler:

Gabon Petrol ve Gaz Bakanlığı, bir kriz masası kurarak kayıp kişiler için kapsamlı bir arama-kurtarma operasyonu başlattı. Bakanlık yetkilileri ilk incelemelerde herhangi bir kimyasal sızıntı veya deniz kirliliği izine rastlanmadığını belirtti.

Gabon Petrol Bakanı Clotaire Kondja, batmanın kesin nedenlerini ortaya çıkarmak için resmi bir teknik soruşturma emri verdi. Çevre müdahale ekipleri, kıyı şeridini ve yakınlardaki Mayumba Milli Parkını korumak üzere hazır bekletiliyor; arama-kurtarma çalışmalarının ve soruşturmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

Gabon açıklarında bulunan petrol platformunun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi...

Gabon açıklarında bulunan petrol platformunun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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