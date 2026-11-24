Galata Kulesi'nde gece öğretmenlere adandı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına Galata Kulesi'nde özel bir ışık gösterisi düzenlendi. Etkinlik, öğretmenlere duyulan saygı ve sevgiyi görsel bir anlatımla izleyicilere taşıdı.

gösterinin detayları:

Hazırlanan ışık düzeninde kule farklı renk ve formlarla aydınlatıldı; sahneye yansıtılan görsellerin odağında öğretmenlerin toplumsal rolü vardı. Organizasyonun bir bölümü havadan çekimler ile kayıt altına alındı ve bu görüntüler gösterinin kapsamını şehir siluetinde belirginleştirdi.

turistlerin ve izleyicilerin tepkisi:

Etkinlik hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti; Galata çevresinde toplanan izleyiciler gösteriyi yoğun ilgiyle takip etti. Bu tür kent simgelerinde gerçekleştirilen anma etkinlikleri, öğretmenlere verilen değerin kamuoyunda görünür olmasını sağlıyor.

Organizasyon, resmi anma niteliğinin yanında görsel bir kutlama olarak da öne çıktı ve öğretmenlere yönelik saygı mesajını şehir yaşamına taşıdı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GALATA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ. GÖSTERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.