van tso heyeti ziyaretlerini gerçekleştirdi:

Van Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinden gerçekleştirilen ziyaretlerde, Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Şevgin ile 14. Meslek Komitesi (Eğitim-Bilişim ve İletişim Hizmetleri) üyeleri Canan Baran, Neşe Demir ve Erhan Akman hazır bulundu.

Ziyaretler 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yapıldı; heyet, kentteki çeşitli eğitim kurumlarını dolaşarak öğretmenlerle bir araya geldi ve günlerini kutladı.

öğretmenlerin emeğine vurgu:

Van TSO heyeti, görüşmeler sırasında öğretmenlerin fedakârlığına ve mesleki birikimlerine dikkat çekti. Toplantılarda, öğretmenlerin toplumun gelişimindeki rolü ve eğitimin sürdürülebilir kalkınmadaki önemi üzerinde duruldu.

van tso'nun kutlama ve dilekleri:

Van Ticaret ve Sanayi Odası, ziyaretler kapsamında geleceğin mimarı olan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı ve meslek hayatlarında başarı dileklerini iletti. Heyetin bu tür ziyaretleri, öğretmenlere duyulan saygının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (VAN TSO) YÖNETİM KURULU VE 14. MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KENTTEKİ EĞİTİM KURUMLARINI ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI.