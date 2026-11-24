Emet'te kutlama programı düzenlendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Gazi Kemal İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Programa Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Emet İlçe Millî Eğitim Müdürü İsmail Özden, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin hazırladıkları gösterileri sahneledi.

Kaymakam Başkapan'ın vurguları:

Programda konuşan Mehmet Alperen Başkapan, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına dikkat çekti. Başkapan, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin millî ve manevi değerlerle donatılmasının, ilim ve irfanın öğretmenler eliyle genç beyinlere aktarılmasının önemine işaret etti. Konuşmasında ayrıca Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerin anıldığını belirterek, öğretmenleri "Türk milletinin irfan ordusunun mensupları" olarak tanımladı ve onlara sağlık, mutluluk ile başarı diledi.

Ödüller, sürpriz teşekkür ve kapanış:

Tören kapsamında, kısa süre önce emekliye ayrılan öğretmen ve idareci Mehmet Ali Bahçeciye hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, Belediye Başkanı Mustafa Koca ve İlçe Millî Eğitim Müdürü İsmail Özden tarafından verildi. Öğrencilerin sergilediği performanslar katılımcılardan beğeni toplarken program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

EMET’TE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI