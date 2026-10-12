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Galatasaray Barcelona sınavı öncesi son idmanı tamamladı

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçına hazırlandı; Wilfried Singo takımla yok.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:48

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray Barcelona sınavı öncesi son idmanı tamamladı

maça hazırlık çalışması:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın evinde oynayacağı Barcelona karşılaşmasının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanı teknik direktör Okan Buruk yönetti ve takım maç öncesi son provayı gerçekleştirdi.

antrenmanın akışı:

Çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. Isınma bölümünde dinamik hareketlere yer verilirken, idman iki grup halinde top kapma çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise müsabakanın taktik detayları üzerinde yoğunlaşıldı.

oyuncu durumu ve eksikler:

Tedavisi süren Wilfried Singo antrenmanda takımla yer almadı. Diğer oyuncuların idmanda yer aldığı, teknik heyetin maç kadrosu ve taktik düzenlemeleri üzerinde son kararları verdiği aktarıldı.

Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayıp Barcelona maçında sahaya çıkmaya hazır durumda. Teknik ekip, hem fiziksel hazırlık hem de taktik uygulamalar açısından son idmanda aradıklarını aldıklarını belirtti.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN 2. HAFTASINDA YARIN İSPANYOL EKİBİ BARCELONA İLE EVİNDE...

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 2. HAFTASINDA YARIN İSPANYOL EKİBİ BARCELONA İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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