Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında dengeli açılış: ilk 20 dakika golsüz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor; ilk 20 dakika kontrollü oyunla 0-0 geçildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 19:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında dengeli açılış: ilk 20 dakika golsüz

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçından kısa notlar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi ve karşılaşma devam ediyor.

ilk 20 dakika:

Maçın erken bölümünde her iki ekip de temkinli ve dengeli bir başlangıç yaptı. Top hakimiyeti sık sık orta sahada kaldı, net gol fırsatları sınırlıydı. Savunmalar organize görünürken, hücum girişimleri henüz sonuç üretemedi; 20. dakikada skor 0-0.

ileri bölümde izlenecek noktalar:

Karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe'nin baskıyı artırıp kanatlardan etkinlik sağlaması ve Corendon Alanyaspor'un kontra ataklarla cevap vermesi belirleyici olabilir. Orta saha mücadelesi, set-piece fırsatları ve oyuncu değişiklikleri maçın akışını etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor. Maç canlı olarak devam ediyor; gelişmeler anlık olarak takip ediliyor.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 8. HAFTASINDA EVİNDE CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA EVİNDE CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK 20 DAKİKASI 0-0 EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Lukaku, Levent Mercan'ın ortasını ağlara gönderdi
images

Elazığ'da Arnavutköy sınavı: ev sahibi net galip
images

Bodrum FK ikinci yarıda çevirdi: Bandırmaspor 1-2 mağlup
images

Son çeyrekte dönüş yaptı: Tofaş Körfez'i 71-69 yendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da Arnavutköy sınavı: ev sahibi net galip

Bodrum FK ikinci yarıda çevirdi: Bandırmaspor 1-2 mağlup

İmece koyunda gece operasyonu: sahil güvenlik ve jandarmadan 16 göçmen yakalandı

İzmir'de 9 yıldır kayıplarda olan eski karı koca operasyonla yakalandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız