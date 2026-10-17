Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında dengeli açılış: ilk 20 dakika golsüz

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçından kısa notlar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi ve karşılaşma devam ediyor.

ilk 20 dakika:

Maçın erken bölümünde her iki ekip de temkinli ve dengeli bir başlangıç yaptı. Top hakimiyeti sık sık orta sahada kaldı, net gol fırsatları sınırlıydı. Savunmalar organize görünürken, hücum girişimleri henüz sonuç üretemedi; 20. dakikada skor 0-0.

ileri bölümde izlenecek noktalar:

Karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe'nin baskıyı artırıp kanatlardan etkinlik sağlaması ve Corendon Alanyaspor'un kontra ataklarla cevap vermesi belirleyici olabilir. Orta saha mücadelesi, set-piece fırsatları ve oyuncu değişiklikleri maçın akışını etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor. Maç canlı olarak devam ediyor; gelişmeler anlık olarak takip ediliyor.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA EVİNDE CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK 20 DAKİKASI 0-0 EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.