Deneyimli yönetici Mehmet Yılmaz yeniden idari ve mali işler müdürlüğüne atandı

Mehmet Yılmaz göreve başladı

Eğitim ve meslek geçmişi:

Mehmet Yılmaz, 1967 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kdz. Ereğli'de tamamlayan Yılmaz, lisans öğrenimini ODTÜ Gaziantep Kampüsü Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı ve 1986 yılında sağlık alanında göreve başladı.

Meslek hayatı boyunca SSK Gaziantep Hastanesi ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde çalışan Yılmaz, bu kurumlarda baş teknisyenlik ve müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Merkezdeki görevleri ve yeniden atama:

2016-2018 yılları arasında Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Yılmaz, sonrasında merkezin teknik biriminde görev aldı.

Ekim 2026 itibarıyla yeniden Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürü olarak göreve başladı.

Yılmaz'ın sağlık alanındaki uzun süreli deneyimi ve merkezdeki önceki yöneticilik görevi, idari ve mali işlerin yürütülmesinde hızla etkin rol almasına zemin hazırlıyor.

MEHMET YILMAZ