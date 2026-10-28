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Galatasaray Konyaspor maçı öncesi topa hakimiyet ve baskıya odaklandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. haftası öncesi Kemerburgaz'da dinamik ısınma, 8'e 2 pas çalışması ve çift kale maçla hazırlıklarını sürdürdü.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray Konyaspor maçı öncesi topa hakimiyet ve baskıya odaklandı

Antrenman raporu:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, takımın oyun temposunu ve topa sahip olma becerisini ön plana çıkaran bir yapıda gerçekleşti.

Antrenman içeriği:

Seans dinamik ısınma ile başladı; ardından oyuncular üç grup halinde uygulanan 8'e 2 pas çalışmasıyla pas kalitesine ve toplu baskıya odaklandı. Topa sahip olma üzerine kurulan bölümün ardından idman, tempoyu ve rekabeti artırmak için gerçekleştirilen çift kale maç ile tamamlandı.

Çalışmada saha içi iletişim, hızlı pas döngüleri ve pres geçişleri üzerinde duruldu; bu uygulamalar, Buruk'un maç öncesi taktik beklentilerini pekiştirmeyi hedefledi.

Hazırlık takvimi ve yolculuk:

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapılacak antrenmanla noktalayacak ve aynı gün Konya'ya hareket edecek. Bu program, maç öncesi son rötuşların saha üzerinde tamamlanmasına olanak tanıyacak şekilde planlandı.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 10. HAFTASINDA KONYASPOR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA KONYASPOR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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