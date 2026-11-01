Galatasaray'da huzur önceliği: Abdullah Kavukcu görevinden ayrıldı

Abdullah Kavukcu, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sportif AŞ Başkan Vekilliği görevlerinden istifa etti. Kararın duyurusu, Kavukcu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile paylaşıldı. İstifa, İkinci Başkan Metin Öztürk'ün istifasının ardından geldi ve yönetimdeki gelişmelerin kamuoyunda yarattığı etkinin ardından alınan bir adım olarak açıklandı.

kamuoyuna yansıyan tartışma:

Kavukcu açıklamasında, 27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantısının ardından kendisi ile Metin Öztürk arasında yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırıldığını belirtti. Tartışmanın abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarıldığını dile getiren Kavukcu, bu tür yansımaların kulübün hedeflerinin önüne geçmesini ve camianın birlik ve beraberliğine zarar vermesini arzu etmediğini vurguladı.

istifa gerekçesi ve ileriye dönük tavrı:

Açıklamasında Galatasaray sevgisini ve sorumluluğunu öne çıkaran Kavukcu, kişisel meselelerin kulübün huzuruna, itibarına ve hedeflerine gölge düşürmemesi amacıyla yönetim kurulu üyeliğinden ayrılma kararı aldığını bildirdi. Ayrıca, kulübe olan bağlılığının herhangi bir görev veya ünvanla sınırlı olmadığını ve bundan sonra da Galatasaray'ın başarısı için elinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğini özellikle ifade etti.

Hem Metin Öztürk'ün istifası hem de Kavukcu'nun kararının ardından Galatasaray yönetiminde oluşan boşluk ve bu gelişmelerin kulüp içi dinamiklere etkisi dikkat çekiyor. Kulüp yönetiminin konuyla ilgili resmi açıklamaları ve olası atama süreci ilerleyen günlerde takip edilecek.

ABDULLAH KAVUKCU (ARŞİV)