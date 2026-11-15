Alkollü, ehliyetsiz sürücünün sahte plakalı motosikleti yaya geçidinde beş kişiyi yaraladı

Kaza detayları:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Y.K. (21) idaresindeki motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçen 5 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 5 kişi yola savruldu ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün durumu ve bulgular:

Kazanın ardından bölgeden kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan sürücü, ifadesinde korktuğu için kaçtığını söyledi. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve alkol testinde 1 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca polis incelemesinde motosiklet üzerindeki plakanın başka bir otomobile ait olduğu ve kopyalanarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Yasal süreç ve yaralıların tedavisi:

Olayı soruşturan ekipler, sürücüye trafik ve idari düzenlemeler çerçevesinde işlem yaptı; sürücüye yaklaşık 300 bin lira idari para cezası uygulandı ve Y.K. gözaltına alındı. Kazada yaralanan kişilerin hastanedeki tedavileri devam ediyor ve yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ALKOLLÜ, EHLİYETSİZ, SAHTE PLAKALI : YAYA GEÇİDİNDE 5 KİŞİYİ YARALADI