Çorum merkezinde 131 uygulamada çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Denetimlerin kapsamı:
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde 2-9 Ekim tarihleri arasında toplam 131 uygulama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 67 park, 78 okul bölgesi, 51 otopark, 27 yurtlar bölgesi ve 24 kahvehane kontrol edildi; toplam 2.651 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.
ele geçirilen silah ve maddeler:
Denetimler sırasında ekipler tarafından 4 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca 96 adet fişek, 9 adet av fişeği, 28 adet sentetik ecza ve 4.88 gram sentetik kannobionoid bulundu.
trafik denetimleri ve yaptırımlar:
Trafik kontrollerinde toplam 1.623 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 7 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, yapılan uygulamaların kayıt altına alındığını ve sonuçların değerlendirmesinin sürdüğünü bildirdi.
YAPILAN DENETİMLERDE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
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