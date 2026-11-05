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Gaziantep gıda fuarıyla bölgeyi uluslararası pazara taşıyor

Gaziantep'te 29 bin m² alanda düzenlenen Orta Doğu Gıda Fuarı, 200'ün üzerinde firma ve 330'dan fazla markayla yeni ihracat ve iş birlikleri hedefliyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:50

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gaziantep gıda fuarıyla bölgeyi uluslararası pazara taşıyor

Açılış ve katılımcılar:

Gaziantep’te ikinci kez kapılarını açan Orta Doğu Gıda Fuarı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğiyle, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) destekleriyle düzenlendi.

Resmi açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, il güvenlik ve askeri yetkililer ile Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ve çok sayıda sanayici katıldı.

Vali ve belediye başkanından birlik vurgusu:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentin köklü üretim kültürü ve güçlü sanayi altyapısıyla Türkiye ekonomisine katkı sağladığını vurgulayarak uluslararası organizasyonların ticari potansiyeli geliştirmede belirleyici olduğunu söyledi. Çeber, fuarın şehrin üretim ve ortak hareket etme anlayışının somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep’in yalnızca mutfağıyla değil, üretimi, sanayisi, ihracatı ve girişimcilik ruhuyla dünyada söz sahibi bir şehir olduğuna dikkat çekti ve kent paydaşlarının ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalıştığını belirtti.

Sektörel veriler ve fuarın hedefleri:

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in zorlu küresel şartlara rağmen üretim, ihracat ve istihdamı sürdürme mücadelesi verdiğini belirtti. Ünverdi, fuarların yeni pazarlara ulaşma ve üretim potansiyelini uluslararası arenada görünür kılma açısından önem taşıdığını söyledi ve şunları paylaştı: 2025 yılında yaklaşık 10 milyar dolar

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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