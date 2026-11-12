Sütlüce'de kötü koku ihbarı: halıya sarılı erkek cesedi çıktı

Olayın gelişimi:

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta öğle saatlerinde kötü koku ihbarı alan polis ekipleri, kokunun geldiği adrese girdi. İçeride yapılan incelemede halıya sarılı erkek cesedi bulundu. Bölge güvenlik şeridiyle çevrildi ve ekiplerin olay yerindeki çalışmalarına başlandı.

İhbar ve müdahale:

Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine yönlendirilen ekipler, kokunun geldiği dairede cesedi tespit etti. Olay yerinde görevli polisler inceleme yaparken, civardaki vatandaşlara soru soruldu ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Görgü tanığının ifadesi:

Murat Bayatlı adlı görgü tanığı, "Sabah namazına kaldık. Burada bir kaç kişi vardı. Ellerinde ışık vardı. Namazı kıldım tekrar baktım. Kaybolmuşlar. Öğlen burada ceset kokusundan polisin arandığını duyduk. Polis gelmiş. Ceset bulunmuş. Binanın alt tarafında orda bulunmuş. Ceset olduğu ortaya çıkmış" dedi. Yetkililer olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.

BEYOĞLU SÜTLÜCE'DE BİR EVDE HALIYA SARILI ERKEK CESEDİ BULUNDU. EKİPLERİN OLAY YERİNDEKİ İNCELEMELERİ SÜRÜYOR.