Gaziantep'te akşam sağanağı yolları su altında bıraktı

Gaziantep'te sağanak etkisi:
Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Sürücüler zor anlar yaşadı ve gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı.
sürücüler zor anlar yaşadı:
Sürücüler, yağış sırasında bazı noktalarda ilerlemekte güçlük çekti; yoğun yağış anlarında görüş ve hareket koşulları olumsuz etkilendi.
valilik uyarısı:
Gaziantep Valiliği, yağışın sabaha kadar etkili olmasının beklendiğini açıklayarak, vatandaşları uyardı.
GAZİANTEP’TE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ
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