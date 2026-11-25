İhsangazi ve yüksek rakımlarda kar kendini hissettirdi
Kastamonu'nun İhsangazi ilçe merkezi ile çevredeki yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.
hava ve nedenleri:
Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesi sonucu, özellikle yüksek rakımlı kesimlerde kar etkili olmaya başladı. İlçe merkezinde de yüksek kesimlerden gelen yağışlar gözlendi.
yağışın seyri:
Gözlemlere göre kar yağışının sabah saatlerine kadar ara ara devam etmesi bekleniyor.
KASTAMONU'NUN İHSANGAZİ İLÇE MERKEZİ VE YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI.
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