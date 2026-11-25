İhsangazi ve yüksek rakımlarda kar kendini hissettirdi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçe merkezi ile çevredeki yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

hava ve nedenleri:

Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesi sonucu, özellikle yüksek rakımlı kesimlerde kar etkili olmaya başladı. İlçe merkezinde de yüksek kesimlerden gelen yağışlar gözlendi.

yağışın seyri:

Gözlemlere göre kar yağışının sabah saatlerine kadar ara ara devam etmesi bekleniyor.

KASTAMONU'NUN İHSANGAZİ İLÇE MERKEZİ VE YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI.