Gaziantep'te aranan iki kişi 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla yakalandı

Operasyon detayları:
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonunda iki şüpheli yakalandı.
Operasyon sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerin hırsızlık suçundan verilen 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandıkları belirlendi.
şüphelilere yönelik işlem:
Yakalanan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı ve işlemler emniyet birimlerince yürütülüyor.
GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 14 YIL 7 AY HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.
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