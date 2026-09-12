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Gaziantep'te aranan iki kişi 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla yakalandı

Asayiş Şube ve Şahinbey ekiplerinin operasyonunda, hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay cezası bulunan iki şüpheli ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te aranan iki kişi 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla yakalandı

Operasyon detayları:

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

Operasyon sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerin hırsızlık suçundan verilen 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandıkları belirlendi.

şüphelilere yönelik işlem:

Yakalanan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı ve işlemler emniyet birimlerince yürütülüyor.

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA...

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 14 YIL 7 AY HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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