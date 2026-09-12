Gaziantep'te aranan iki kişi 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla yakalandı

Asayiş Şube ve Şahinbey ekiplerinin operasyonunda, hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay cezası bulunan iki şüpheli ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.