İstanbul siluetini süsleyen üç dev kruvaziyer Galataport'a yanaştı

Galataport'ta aynı anda üç kruvaziyer:

İstanbul'da Galataport Limanı'na aynı gün içinde yanaşan üç büyük kruvaziyer, kentin deniz siluetine dikkat çekici bir katkı sağladı. Havadan çekilen karelerde Boğaz, tarihi yarımada ve Galata Kulesi ile gemilerin bir arada oluşturduğu manzara net biçimde gözlendi.

Gemilerin özellikleri:

Limanı aynı anda dolduran gemiler arasında 3 bin 300 yolcu kapasiteli MSC Fantasia ve 2 bin 100 yolcu kapasiteli Celebrity Infinity yer aldı. Ayrıca Norwegian Cruise Line (NCL) filosuna ait dev yolcu gemisi de limana yanaştı. Bu üç geminin yan yana görünümü, deniz turizmindeki araç yoğunluğunu somut şekilde ortaya koydu.

Gün boyu ziyaret ve hareket planı:

Kruvaziyerlerden karaya çıkan turistlerin gün boyunca İstanbul'u gezdikleri, akşamüstü veya ertesi gün rotadaki bir sonraki limana doğru hareket edecekleri bildirildi. Limandaki dev gemiler yalnızca kenti ziyaret eden turistlerin değil, sahil boyunca ve tepelerden izleyen vatandaşların da yoğun ilgisini çekti. Sezon boyunca süren hareketlilik, Galataport çevresinde gözlemlenen turist akışını ve liman trafiğini artırmaya devam ediyor.

İstanbul siluetine eşlik eden 3 kruvaziyer böyle görüntülendi