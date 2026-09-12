Aksu'da jandarmadan kenevir operasyonu: 2 şüpheliye adli işlem

Aksu'da jandarmadan kenevir operasyonu

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yasadışı ekili kenevir bitkileri ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütüldü.

operasyonun ayrıntıları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksu'da operasyon düzenledi. Yapılan incelemede yasadışı şekilde ekilmiş kenevir bitkileri tespit edilerek toplanıp delil olarak muhafaza altına alındı.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER