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Yalvaç’ta kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Yalvaç'ta 11 Eylül'de Orman Caddesi ile Leylak Sokak kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yalvaç’ta kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Yalvaç'ta trafik kazası

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 11 Eylül'de bir otomobil ile motosikletin karıştığı kaza yaşandı. Olay, Bağlar Mahallesi Orman Caddesi ile Leylak Sokak kavşağında meydana geldi.

Kazanın oluşu:

Edinilen bilgilere göre, H. S. yönetimindeki otomobil ile K.G. idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ISPARTA&#039;NIN YALVAÇ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

ISPARTA'NIN YALVAÇ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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