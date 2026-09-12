Coron rotasındaki MV June Aster'da can kaybı 35'e çıktı

Coron rotasındaki MV June Aster'da kaza ve son durum

Filipinler’in başkenti Manila'dan çarşamba günü 117 yolcu ve 17 mürettebatla yola çıkan MV June Aster, Palawan eyaletindeki turistik merkez Coron'a yaklaşırken gece saatlerinde yangın çıktı. Olayın bilançosu gün içinde ağırlaştı ve yetkililer arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

kurtarma ve tespit edilen can kaybı:

Sahil Güvenlik ekipleri ve kurtarma ekiplerinin cuma günü feribota girebilmesiyle, gemideki aramalarda önce 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldı; böylece resmi ölüm sayısı 35'e çıktı. Daha önce yapılan açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin ise kurtarıldığı (yangın sırasında 30 yolcu ve 13 mürettebat) bildirilmişti.

arama çalışmaları ve belirsizlikler:

Kayıp durumu devam eden 50'den fazla kişi için arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik yetkilileri, gemide oluşan zehirli gazlar ve uzun süren yüksek sıcaklık nedeniyle cuma gününe kadar gemiye çıkamadıklarını belirtti. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

FİLİPİNLER'DE FERİBOTTA ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 35'E YÜKSELDİ.