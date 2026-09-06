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Gaziantep'te internet ilanlarıyla kurulan dolandırıcılık şebekesine operasyon: 4 tutuklama

Gaziantep'te internet ilanları ve icra vaadiyle 24 kişiyi 989.273 TL dolandıran 28 şüpheliden 4'ü jandarmanın operasyonuyla tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te internet ilanlarıyla kurulan dolandırıcılık şebekesine operasyon: 4 tutuklama

operasyonun detayları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebeke tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin internet sitelerinde telefon, çeşitli ev eşyası ilanları verip ödeme aldıktan sonra ürünü göndermedikleri veya icra dosyasını kapatma vaadiyle para topladıkları belirlendi.

Soruşturmada, Ağustos ayı içerisinde toplam 24 vatandaşı hedef alan grubun 989.273 TL topladığı ve bu eylemlere karıştığı değerlendirilen 28 şüphelinin tespit edilerek yakalandığı açıklandı.

deliller ve aramalar:

Şüphelilere ait adreslerde icra edilen adli aramalarda çok sayıda dijital materyal ve telefon ele geçirildi. Ele geçirilen cihazlar ve dijital veriler incelemeye alınırken, incelenen kayıtların suç örgütünün iletişim ve örgütlenme biçimini ortaya koyduğu belirtildi.

adli süreç ve tutuklamalar:

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 24 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi ve soruşturma adli mercilerce sürdürülüyor.

GAZİANTEP’TE SİBER DOLANDIRICILIK YÖNTEMİYLE 24 VATANDAŞI 989 BİN TL DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN 28...

GAZİANTEP’TE SİBER DOLANDIRICILIK YÖNTEMİYLE 24 VATANDAŞI 989 BİN TL DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN 28 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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