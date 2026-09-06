Damızlık boğa çatıda asılı kaldı, ev kullanılamaz hale geldi

olay yerinde yaşananlar:

Aydın'ın Nazilli ilçesi Kırcaklı Mahallesi'nde meydana gelen olay, hayvancılıkla uğraşan Ali Aldemir'in evinde yaşandı. Tohumlama amacıyla serbest bırakılan damızlık boğa, bir ineğin peşinden koşarken besihanenin alt tarafında bulunan evin çatısına düştü. Kiremitleri kırıp çatıyı delen boğa, yarısı evin içinde, sırtı çatının üzerinde askıda kaldı.

kurtarma çalışması:

Bir anda gürültüyle uyanan ev sakinleri, tavandan sarkan boğayı görünce ne yapacaklarını şaşırıp durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ile çatı arasında askıda kalan hayvana ulaşarak yoğun çaba sonucu boğayı güvenli şekilde kurtardı.

hasar ve hayvanın durumu:

Çatının bir kısmının göçmesiyle evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bölgeden edinilen bilgilere göre, askıda kalan damızlık boğanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, mahallede şaşkınlığa ve geniş çaplı maddi zarara yol açtı.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL KIRCAKLI MAHALLESİ’NDE DAMIZLIK BİR BOĞA, EVİN ÇATISINA UÇTU. ÇATININ BİR KISMI GÖÇERKEN, DAMDA ASILI KALAN BAĞA İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN UĞRAŞLARI SONUCU KURTARILDI.