KPSS çıkışı lastiğin fırlaması Reyhanlı'da sürücünün moralini bozdu

Kaza ve araçta oluşan hasar:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi stadyum mevkiinde, KPSS lisans oturumundan çıkan Abdulhamit Güngör'ün kullandığı Hyundai Accent model otomobilin bir lastiği yerinden fırladı. Lastiğin kopması sonucu araçta göze çarpan hasarlar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Olay sırasında araçta bulunan Güngör ve kardeşi, kazayı yara almadan atlattı. Kısa süreli incelemenin ardından Abdulhamit Güngör lastiği tekrar yerine takarak aracı kontrollü şekilde sürmeye devam etti ve güvenli bir noktaya doğru hareket etti.

sürücünün anlattıkları ve sonuçları:

Güngör, sınavın zor geçtiğini belirtip günün devamında ikinci bir moral bozukluğu yaşadığını söyledi. Sürücü, Pazar günü olması nedeniyle ustasının yanına gelememesi ve sanayiye gitmek zorunda kalması nedeniyle çözümü kendi hızlı müdahalesiyle sağladığını belirtti. Kendisi ve kardeşinin sağ salim olmasına vurgu yapıldı.

Yetkililer ve görgü tanıkları, aracın lastik bağlantısında meydana gelen kopmanın trafik güvenliği açısından tehlike yaratabileceğine dikkat çekti. Olay yerinde resmi bir soruşturma veya tutanak bilgisi paylaşılmadı; kazanın basit bir mekanik arıza sonucu gerçekleştiği aktarılıyor.

Hem sınav stresinin hem de trafik güvenliğinin gündeme geldiği bu olay, sürücülerin araç bakımlarını sınav veya yoğun günler öncesinde kontrol ettirmelerinin önemini bir kez daha gösterdi. Güngör'ün durumunun iyi olduğu ve yoluna kontrollü şekilde devam ettiği bildirildi.

HATAY’DA KPSS’DEN ÇIKARAK EVİNDE GİDEN ABILHAMİT GÜNGÖR’ÜN KULLANDIĞI OTOMOBİLİN LASTİĞİ YERİNDEN ÇIKARAK KAZA YAŞANDI.