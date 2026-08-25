Gözyaşları içinde polise sığınan genç kadın darp iddiasında bulundu

Olayın gelişimi:

Aksaray Aratol İstiklal Mahallesi 9418 sokakta bulunan bir ikamette yaşanan olayda, 23 yaşındaki N.T. ile 27 yaşındaki E.S. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, çift konuşmak için bir araya geldiği sırada aralarında çıkan mesele kavganın büyümesine neden oldu ve N.T. darbedildiğini öne sürdü.

Apartman sakinlerinin müdahalesi:

Kavga sesleri ve genç kadının çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede adrese ulaştı ve genç kadını koruma altına aldı. Olay anında korku içinde olduğu belirtilen N.T., gözyaşlarıyla yaşananları polise anlattı.

Polisin işlemleri:

Olay yerinde kimlikleri tespit edilen taraflardan şüpheli E.S. ekiplerce gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Kadın, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yetkililer, N.T.'nin erkek arkadaşından şikayetçi olduğu bilgisini doğruladı.

Olayla ilgili soruşturma, adli ve idari süreçler kapsamında sürdürülüyor; güvenlik güçleri ve ilgili birimler tarafından yapılacak işlemler sonucunda konuyla ilgili ek açıklama yapılabilir.

AKSARAY’DA ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA EDEN GENÇ KADIN (FOTOĞRAFTA) YAŞANAN OLAYLARI GÖZYAŞLARI İÇİNDE POLİS EKİPLERİNE ANLATTI.