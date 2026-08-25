Kocaelispor-Amed maçında sarı poşet eylemine ilişkin 5 kişi ev hapsiyle serbest bırakıldı

Kocaelispor-Amed maçında soruşturmanın son durumu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan müsabakada tribünlerde meydana gelen eylemlere ilişkin soruşturma başlattı. Yapılan tespitler sonucu, tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici davranışlarda bulundukları iddia edilen 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gözaltı ve adli süreç:

Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 5 taraftar için gözaltı kararı verildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme, şüphelileri konutu terk etmeme adli kontrol şartı getirerek serbest bıraktı.

Savcılığın açıklaması ve suçlamaların içeriği:

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmada 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlamalarının araştırıldığı belirtildi. Açıklamada, eylemlerin tribün kaynaklı tahrik oluşturduğu değerlendirmesi vurgulandı.

Soruşturma devam ediyor; yetkili makamlar olayla ilgili tespit ve delillerin değerlendirilmesine ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Mahkemenin verdiği adli kontrol hükmü ise şüphelilerin serbest bırakılmasının koşulunu oluşturdu.

KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN, KOCAELİSPOR-AMED SF MAÇINDA TRİBÜNLERDE SARI POŞET SALLAYARAK HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETTİKLERİ VE 6222 SAYILI KANUNA MUHALEFET ETTİKLERİ GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE EV HAPSİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.