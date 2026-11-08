Gebze kültür merkezinde çocuklara coşku veren Kediler Sokağı sahnelendi

Gebze'de çocuklara yönelik sahne etkinliği

Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür ve sanat programı kapsamında Kediler Sokağı adlı çocuk müzikali Gebze Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Oyun, minik seyirciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve salon boyunca neşeli anlar yaşandı.

Başkanın mesajı:

Oyun öncesinde sahnede açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklara ve ailelerine hitap ederek kültür ve sanatın çocukların gelişimindeki önemine değindi. Büyükgöz, Gebze'de her yaştan vatandaşa yönelik etkinliklerin süreceğini vurguladı.

Oyunun sahne ve müzikleri:

Renkli dekorları, canlı müzikleri ve akıcı hikâyesiyle öne çıkan Kediler Sokağı müzikali, küçük izleyicilere keyifli dakikalar sundu. Performans sırasında çocukların gösteriye yoğun şekilde katıldığı ve sahnedeki enerjinin seyirciye de geçtiği gözlendi.

Etkinlik, belediyenin kültür-sanat programlarının çocuklar için de düzenli olarak sürdürüleceğinin bir göstergesi olarak kayda geçti.

GEBZE BELEDİYESİNİN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNELENEN "KEDİLER SOKAĞI" ÇOCUK MÜZİKALİ, MİNİK İZLEYİCİLERDEN İLGİ GÖRDÜ.