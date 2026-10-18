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Gebze selinde hayatını kaybeden Fatih Demirtaş'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Gebze'de sele kapılan Fatih Demirtaş’ın cenazesi Adli Tıp'tan yakınlarına teslim edildi; yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazı sonrası defnedilecek.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 23:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gebze selinde hayatını kaybeden Fatih Demirtaş'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Olayın gelişimi:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yanındaki dereye düşen araçta hayatını kaybeden Fatih Demirtaş için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Araç, yazlıktan İstanbul'daki evlerine dönenlerin bulunduğu durumda, sürücü Mustafa Deniz Ertaş idaresindeki 34 HER 50 plakalı cip olarak belirtildi; Ertaş kazadan yara almadan kurtuldu.

Cenaze işlemleri ve defin:

Arama çalışmalarının ardından Fatih Demirtaş’ın cesedi Pendik’te bulundu ve ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Demirtaş’ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin yarın Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Arama çalışmaları:

Olayda araçtan çıkan diğer kişi Doğan Arslan için arama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yürütülen çalışmalarda ekiplerin bölgede arama ve tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtiyor.

Gebze’de sele kapılan ve cesedi Pendik’te bulunan Fatih Demirtaş’ın cenazesi yakınları tarafından...

Gebze’de sele kapılan ve cesedi Pendik’te bulunan Fatih Demirtaş’ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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