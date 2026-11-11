Uluslararası finans kuruluşlarından Sivas ve Taşeli GES projelerine destek mektubu

Antalya'da COP31 marjında destek mektubu imzalandı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) marjında, 8 uluslararası finans kuruluşu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında daha önce mutabakata varılan yenilenebilir enerji paketinin ilk etabına finansal destek verdiğini belgeleyen bir mektubu imzaladı. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al‑Saud de katıldı ve imzalar bakanların huzurunda atıldı.

İmzalanan destek mektubu, Suudi şirket ACWA tarafından Türkiye'de hayata geçirilmesi planlanan Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinin finansmanının düzenlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

projenin kapsamı ve beklentiler:

Söz konusu anlaşma, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 3 Şubat'ta imzalanan ve toplam 5 bin megavat kurulu güce ulaşması planlanan güneş ve rüzgâr projelerinin ilk aşamasına karşılık geliyor. Bu ilk etapta Sivas ve Taşeli'de her biri 1.000 MW kapasiteli iki GES kurulması öngörülüyor; toplamda 2 GWlik kapasiteye ulaşılması amaçlanıyor.

ACWA, her iki santralin birleşik yatırım tutarının yaklaşık 1,6 milyar euro olduğunu belirtiyor ve santrallerin 2029 yılında faaliyete geçmesini hedefliyor. Faaliyete geçmeleri halinde projelerin yılda yaklaşık 1,65 milyon ton karbondioksit emisyonunu engelleyerek Türkiye'de yaklaşık 1,3 milyon haneye elektrik sağlayacağı öngörülüyor. Projeler ayrıca Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine katkıda bulunacak nitelikte.

finansal destek ve taraflar:

Destek mektubunu imzalayan kurumlar arasında Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Deutsche Investitions‑und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Société Générale ve Standard Chartered bulunuyor. Bu kuruluşların imzaları, iki santralin finansmanının nihai düzenlenmesi için kritik bir güven sinyali olarak nitelendiriliyor.

Bakan Bayraktar törende yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerjide Türkiye'nin iddialı hedefleri olduğunu vurguladı. Bayraktar, 2040 yılı itibarıyla rüzgâr ve güneşte toplam 175 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini, bunun için her yıl yaklaşık 9 bin megavat yeni kapasite devreye alması gerektiğini söyledi. Son 2,5 yılda YEKA yarışmaları ve diğer mekanizmalarla yaklaşık 6 bin megavat yeni kapasitenin hayata geçirildiğini belirtti.

Bayraktar ayrıca, hükümetlerarası anlaşmalar yoluyla gerçekleştirilen yatırımların paket kapsamına girdiğini, 5 bin megavatlık paketin ilk etabının 2 bin megavatlık kısmı için finansal mutabakat sağlandığını ve imzalarla projeyi hayata geçirecek finansmanın düzenlenmesi yönünde önemli bir adım atıldığını ifade etti. Tören konuşmasında finansman sağlayan kuruluş sayısına atıfla zaman zaman 9 kuruluş ifadesi kullanıldı; sahadaki imzaların listesi ise sekiz kurumu içeriyor.

Proje paketinin geri kalan 3 bin megavatlık kısmının ise rüzgâr ve güneş kombinasyonu olabileceği, bu kapsamda enerji depolama ve yüksek gerilim iletim hatlarının da değerlendirilmesinin planlandığı belirtildi. Bayraktar, Karaman'dan İstanbul'a veya batıya uzanacak hatlar dahil edildiğinde paket büyüklüğünün 5–6 milyar dolar mertebesine ulaşabileceğini söyledi.

Hatırlatmak gerekirse, iki ülke arasındaki hükümetlerarası anlaşma çerçevesinde ilk etap projelerinin Meclis'ten geçen kanunla onaylanması sağlanmış; bu onaya ilişkin Resmî Gazete yayımlanması 27 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. Projelerin ilerleyen aşamalarında finansman yapılandırmaları, lisanslama ve inşaat takvimleriyle ilgili çalışmaların yoğunlaşması bekleniyor.

Uluslararası kuruluşlardan gelen bu tür destek mektupları, büyük ölçekli yenilenebilir enerji projelerinde kredi ve ihracat finansmanı süreçlerinin hızlanmasına, risk paylaşımının sağlanmasına ve yatırımcı güveninin artmasına katkı sağlıyor. Sivas ve Taşeli projelerinin finansal açıdan netleşmesi, Türkiye‑Suudi Arabistan iş birliğinin enerji alanındaki somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Sivas ve Taşeli GES projelerinin finansmanı için yeni gelişme: 8 uluslararası finans kuruluşundan destek mektubu