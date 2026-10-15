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Gebze'de sağanak alt geçit ve caddeleri su altında bıraktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akşam sağanağı Mevlana Mahallesi'nde alt geçidi dereye çevirdi; Bahardere Caddesi'nde bazı araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 01:09

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 01:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Gebze'de sağanak alt geçit ve caddeleri su altında bıraktı

Gebze'de yağışın en çok etkilediği noktalar:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akşamüzeri başlayan kuvvetli yağış cadde ve bulvarlarda büyük su birikintilerine yol açtı. Özellikle Mevlana Mahallesi sınırlarında yoğunluk gözlenirken, ilçede trafik akışı birçok noktada olumsuz etkilendi.

Alt geçidin durumu:

Mevlana Mahallesi'ndeki Soma Maden Şehitleri Bulvarı üzerinde bulunan alt geçit, okul önündeki akış nedeniyle adeta bir dere yatağı görünümüne dönüştü. Arif Nihat Asya Okulu önündeki bölümde biriken yağmur suları yoldaki geçişleri güçleştirdi ve yaya ile araç trafiğinde aksamalara neden oldu.

Mahsur kalanlar ve müdahale çalışmaları:

Bahardere Caddesi'nde yükselen su seviyesi nedeniyle bazı sürücüler ve vatandaşlar yolda kaldı. Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi; mahsur kalanların güvenli şekilde tahliyesi ve biriken suların boşaltılması için çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri su birikintilerinden uzak durmaları konusunda uyardı ve alternatif güzergâhlar kullanılması çağrısında bulundu.

Oluşan su baskınları yerel yaşamı etkilerken, yetkililer önümüzdeki saatlerde durumun takibine devam edeceklerini belirtti. Vatandaşların olası risklere karşı dikkatli olmaları ve yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeleri istendi.

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE AKŞAM ÜZERİ BAŞLAYAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE CADDE VE...

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE AKŞAM ÜZERİ BAŞLAYAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE CADDE VE BULVARLAR GÖLE DÖNDÜ. MEVLANA MAHALLESİ’NDE ALT GEÇİT ÜSTÜ DERE YATAĞINI ANDIRIRKEN, BAHARDERE CADDESİ’NDE VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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