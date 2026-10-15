Bursa'da yağışla mücadele: bin 126 personel ve 439 araç sahada

Büyükşehir ekipleri AKOM koordinasyonunda teyakkuzda:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından il genelinde alarm durumuna geçti. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) üzerinden yürütülen çalışmalarla gece boyunca kritik noktalarda ekipler hazır bekletildi. 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece yapılan yerleşim, temizleme ve izleme faaliyetleriyle olası sel, su baskını ve taşkın riskine karşı önlem alındı.

Hangi birimler, kaç personel ve araç görevli:

Bursa Büyükşehir’in sahada tuttuğu ekip sayısı ve dağılımı müdahale kapasitesini gösteriyor. Toplamda bin 126 personel ve 439 araç ile çalışmalar sürüyor. Birimlere göre dağılım şu şekilde bildirildi: Yol Bakım 350 personel, Tarım Peyzaj A.Ş. ve Park ve Bahçeler 458 personel, İtfaiye 134 personel, BUSKİ 130 personel, Zabıta 38 personel, çağrı merkezlerinde 16 ve Sahil Planlama’da 8 personel görevde. Araç ve iş makinesi pozisyonlarında ise Tarım Peyzaj A.Ş. ve Park ve Bahçelerde 164, Yol Bakımda 118, BUSKİde 100, İtfaiyede 44 ve Zabıtada 13 araç hazır tutuluyor.

Başkan vekili sahada gelişmeleri izledi, altyapı çalışmaları sürüyor:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AKOM’dan son durumu takip etti; ardından BUSKİ Genel Müdürlüğü ve İhsaniye İtfaiye İstasyonu’nu ziyaret ederek ekiplerden hazırlıklarla ilgili bilgi aldı. Biba, olumsuz hava şartları süresince ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdüreceğini ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yaz boyunca yürütülen altyapı güçlendirme çalışmalarının devam ettiği vurgulanırken, yağış öncesinde kritik bölgelerde kanalizasyon ve yağmur suyu hattı temizliği gerçekleştirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği bu hummalı temizlikle, yağışların etkisini azaltmaya yönelik önleyici adımlar atıldı ve altyapı ağı güvenli hale getirildi.

Belediye, su ve kanalizasyonla ilgili ihbarlar için BUSKİ Alo 185, diğer talepler için 444 16 00 ve Alo 153 hatlarını 7/24 açık tuttuğunu hatırlattı. Acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talep edilebiliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR GENELİNDE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINAYA KARŞI TÜM BİRİMLERİYLE TEYAKKUZA GEÇTİ. EKİPLER, OLASI SEL, SU BASKINI VE TAŞKINLARA KARŞI 1.126 PERSONEL VE 439 ARAÇLA SAHADA HAZIR BULUNURKEN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, AKOM'DA GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETTİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA