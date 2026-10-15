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Sarıyer'de sağanak hayatı aksattı, Kemerburgaz Caddesi su altında kaldı

Sarıyer Ayazağa'da etkili sağanak sonucu Kemerburgaz Caddesi suyla kaplandı; sürücüler ilerleyemeyince bazı araçlar kontak kapatılarak yol kenarına bırakıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 00:37

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 00:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarıyer'de sağanak hayatı aksattı, Kemerburgaz Caddesi su altında kaldı

Kemerburgaz Caddesi göle döndü:

İlçenin Ayazağa mahallesinde etkili olan yoğun sağanak sonrası Kemerburgaz Caddesi kısa sürede suyla kaplandı. Özellikle yağmurun yoğun düştüğü anlarda cadde boyunca biriken su, sürücülerin ilerlemesini engelledi ve ulaşım aksadı.

Yağmur sularının birikmesiyle yolda ilerlemekte zorlanan araçlar gözlemlendi; bazı sürücüler kontağı kapatarak araçlarını yol kenarına bıraktı. Bölgede çekilen görüntülerde çok sayıda park halindeki ve su içinde kalan aracın olduğu görüldü.

sürücüler ve yol durumu:

Sürücüler, suyun derinleşmesi nedeniyle kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Bazı araçlar çalışamaz hale geldiği için sürücüler güvenli bir yere çekerek kontağı kapattı. Yol üzerinde sağlık veya maddi kayıp bildiren herhangi bir resmi açıklama haberde yer almadı.

bölge halkının tepki ve talepleri:

Olay yerinde durumu anlatan Mehmet Can Bayrak, "Kemerburgaz Caddesi’nden ilerleyemiyoruz, yollar kapalı. Birkaç vatandaşa yardımcı olduk. Yaşlı bir bayana yardımcı olduk. Bu yağmurun yağacağı belliydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi keşke kanalizasyonları temizleseydi. Temizleyin ki bu yağmur suları denize gitsin. Çoğu vatandaşımız mağdur olacak" dedi. Vatandaşlar, altyapı ve kanal temizliklerinin düzenli yapılması gerektiğini vurguladı.

Kameralara yansıyan görüntüler, kısa süreli yoğun yağışın dahi altyapı yetersizliklerinde ulaşımı nasıl etkileyebildiğini ortaya koydu. Bölge sakinleri, benzer durumların önüne geçilmesi için yetkililerden önlem bekliyor.

SARIYER AYAZAĞA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KEMERBURGAZ CADDESİ GÖLE DÖNDÜ....

SARIYER AYAZAĞA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KEMERBURGAZ CADDESİ GÖLE DÖNDÜ. SÜRÜCÜLER SUYLA KAPLANAN YOLDA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKERKEN, BAZI ARAÇLARIN KONTAK KAPATARAK YOL KENARINDA BIRAKILDIĞI GÖRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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