Şiddetli yağış Şile Otoyolu'nda Ümraniye istikametini kapattı

Şile Otoyolu'nda su taşkını:

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ardından Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde su taşkını meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ve emniyet ekipleri, yoldaki suyun birikmesi ve tehlike oluşturması üzerine tahliye çalışması başlattı.

Trafik yönlendirmesi ve müdahale:

Ekiplerin çalışmaları kapsamında Ümraniye istikameti geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Bölgede trafik akışı kontrollü şekilde yan yoldan sağlanıyor. Ekipler suyu tahliye etmek ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞİLE OTOYOLU ÜMRANİYE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI