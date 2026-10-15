Sağanak Maltepe caddelerini suya boğdu, E-5'te trafik kontrollü ilerliyor

Maltepe'de ana caddeler yağıştan etkilendi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Maltepe'de ana arterlerde yoğun su birikintilerine yol açtı. Birçok cadde kısa sürede suyla dolarak ulaşımı zorlaştırdı.

yolların durumu:

Su birikintileri nedeniyle araçlar bazı noktalarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Özellikle E-5 Maltepe köprüsü mevkiinde araçlar kontrollü olarak ilerledi ve trafik akışı yavaşladı.

görüntüler kayda geçti:

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; videolarda yavaş ilerleyen araçlar ve suyla kaplı caddeler görüldü. Kayıtlarda, yağışın kısa sürede etkisini artırdığı açıkça gözlendi.

Maltepe'deki bu durum, kent genelindeki sağanak yağışın yerel ulaşım üzerindeki etkilerinin somut bir örneğini oluşturdu ve sürücüler için zorlayıcı koşullar yarattı.

MALTEPE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ