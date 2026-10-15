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Düzce'de sağanak tedbirleri: okullarda bir günlük ara

Kuvvetli sağanak uyarısı üzerine Düzce'de 15 Ekim 2026 Perşembe günü tüm resmi ve özel okullarda eğitim bir günlüğüne ertelendi; üniversiteler hariç.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 01:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Düzce'de sağanak tedbirleri: okullarda bir günlük ara

Valilikten açıklama:

Düzce Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağışın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirmesiyle tedbir kararı aldığını duyurdu. Bu kapsamda 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel okul ve eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Açıklamada, üniversitelerin tatil kapsamına alınmadığı da belirtildi.

Beklenen etkiler ve alınan tedbirler:

Valilik, şiddetli yağış uyarısının muhtemel olumsuzluklara karşı önlem alma gerektirdiğini vurguladı. Karar, olası su baskınları, yol kapanmaları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi riskleri azaltmayı hedefliyor. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı ve güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

İdari izin ve hizmet düzenlemesi:

Karar gereği okul tatilinin olduğu gün anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli idari izinli sayılacak. Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da bir gün süreyle idari izinli olacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise hizmetin gereklilikleri doğrultusunda ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.

DÜZCE’DE BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE İL GENELİNDEKİ TÜM RESMÎ VE ÖZEL OKULLARDA 15...

DÜZCE’DE BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE İL GENELİNDEKİ TÜM RESMÎ VE ÖZEL OKULLARDA 15 EKİM 2026 PERŞEMBE GÜNÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİME BİR GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ. ÜNİVERSİTELER İSE TATİL KARARININ DIŞINDA TUTULDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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